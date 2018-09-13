Щоб забезпечити фінансування розвитку аеропортів в Україні, Міністерство інфраструктури ініціює створення Авіаційного фонду за аналогією з Дорожнім фондом.
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує створити Авіаційний фонд.
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 16:38
Мінінфраструктури планує створити Авіаційний фонд
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Дивися повний текст Мінінфраструктури планує створити Авіаційний фонд.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 16:38
Тада перспективу не ты один видишь, видать потому и НАБУ вдруг заметил несоотвествия расходов с доходами.
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