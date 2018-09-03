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У Кабміні готують санкції проти компаній, які працюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 16:45
Пропонуємо до обговорення:
До переліку компаній належать: "Летан Інвестментс Лімітед" (Кіпр), ТОВ "Титанактив" (Росія), ТОВ "Центр оптимальних технологій" (Росія), "Охна Холдінгс лімітед" (Кіпр), ТОВ "Хімкомснаб" (Росія), "Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи" (Швейцарія).
Дивися повний текст У Кабміні готують санкції проти компаній, які працюють із кримським заводом \"Титан\"
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 16:45
На пятом году "правления"новая власть вспомнила о тех,кто работает с титаном.
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