RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наступного року фізособи зможуть
купувати ОВДП з телефону

Наступного року фізособи зможуть купувати ОВДП з телефону
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:08

Наступного року фізособи зможуть купувати ОВДП з телефону

Пропонуємо до обговорення:
Кілька банків розробляють мобільні додатки для запуску нової послуги.

Дивися повний текст Наступного року фізособи зможуть купувати ОВДП з телефону.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84643
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:08

"з телефону", а веб-інтерфейсу що, не буде?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 5,4%
R2 » П'ят 21 вер, 2018 08:56
3 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:40
p_a_l
Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року
R2 » П'ят 12 січ, 2018 14:55
2 772
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:02
ums82018
IKEA до 2020 року знизить викиди вуглекислого газу до нуля
R2 » Чет 20 вер, 2018 22:56
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 22:57
ovg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.