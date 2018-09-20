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Наступного року фізособи зможуть купувати ОВДП з телефону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Кілька банків розробляють мобільні додатки для запуску нової послуги.
Дивися повний текст Наступного року фізособи зможуть купувати ОВДП з телефону
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:08
"з телефону", а веб-інтерфейсу що, не буде?
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