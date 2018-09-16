Щоб отримати субсидію, українцям не потрібно виписувати з житла громадян, які не проживають за місцем реєстрації.
Дивися повний текст Пояснили, як українцям будуть нараховувати субсидію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:22
Пояснили, як українцям будуть нараховувати субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пояснили, як українцям будуть нараховувати субсидію.
Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:22
Вот если бы он пошел в любой собес, где оформляют эти субсидии и в очереди это сказал, то может тогда его словам поверить можно и было бы. А так, как говорят, слово к делу не пришьешь. Есть регистрация в квартире - давай декларацию о его доходе или справку что он проживает в другом месте.
В общем, все как обычно, через ...
|