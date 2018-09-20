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Росія оскаржить рішення Гааги
щодо компенсації "Нафтогазу"

Росія оскаржить рішення Гааги щодо компенсації "Нафтогазу"
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:24

Росія оскаржить рішення Гааги щодо компенсації "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація до кінця 2018 року подасть скаргу на рішення Гаазького суду про компенсацію НАК "Нафтогаз України" за втрату активів в окупованому Криму.

Дивися повний текст Росія оскаржить рішення Гааги щодо компенсації \"Нафтогазу\".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 17:24

Интересно, на что рассчитывают эти воры?
EKO
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