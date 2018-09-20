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Депозит "Спортивний" від Monobank: отримуйте до 21% і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 18:43
Пропонуємо до обговорення:
На сторінці порталу Finance.ua з'явилася можливість отримати більше грошей за депозитом Monobank.
Дивися повний текст Депозит \"Спортивний\" від Monobank: отримуйте до 21% і вигравайте до 5 тис. гривень
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 18:43
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