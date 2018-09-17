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В Україну заходить ще один
лоукостер: база буде в...

В Україну заходить ще один лоукостер: база буде в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 18:48

В Україну заходить ще один лоукостер: база буде в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час Херсонського міжнародного економічного форуму повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Дивися повний текст В Україну заходить ще один лоукостер: база буде в регіональному аеропорту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 18:48

крутая видать авиакомпания с шестью бортами... :)))
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:03

  Cler написав:рута видать авіакомпанія з шістьма бортами ... :)))

Ну це більше, нуж нуль.
0mage0
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