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Відоме британське бюро Захі
Хадід проектуватиме метро у...

Відоме британське бюро Захі Хадід проектуватиме метро у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:02

Відоме британське бюро Захі Хадід проектуватиме метро у...

Пропонуємо до обговорення:
Британське архітектурне бюро Zaha Hadid Architects проектуватиме нові станції метрополітену Дніпра.

Дивися повний текст Відоме британське бюро Захі Хадід проектуватиме метро у Дніпрі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:02

Неужели уже и "Днепрометропроект" продали?
Kudrjavuy
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