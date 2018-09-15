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Відоме британське бюро Захі Хадід проектуватиме метро у...
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Британське архітектурне бюро Zaha Hadid Architects проектуватиме нові станції метрополітену Дніпра.
Дивися повний текст Відоме британське бюро Захі Хадід проектуватиме метро у Дніпрі
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:02
Неужели уже и "Днепрометропроект" продали?
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Kudrjavuy
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