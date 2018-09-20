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Насалик назвав суму
заборгованості перед шахтарями

Насалик назвав суму заборгованості перед шахтарями
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:04

Насалик назвав суму заборгованості перед шахтарями

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість перед шахтарями становить близько 350 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Насалик назвав суму заборгованості перед шахтарями.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 20:04

И факт из первых рук:
http://girnyk.dn.ua/news/shakhtery_gp_m ... 9-21-12672
"Шахтеры ГП «Мирноградуголь» перешли к «итальянской забастовке»

Горняки второй смены шахты "Центральная" ГП "Мирноградуголь" отказались сегодня приступать к работе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Они не верят словам министра Игоря Насалика, который обещает выплатить задолженность по заработной плате. Тем более, Министр признает только 40% существующей задолженности, в то время, как задолженность составляет 815 млн", - написал Волынец.

Михаил Волынец также сообщил, что в Киеве госпитализирован глава местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова, который четвертые сутки голодает в здании Минэнергоугля.

За более подробными комментариями журналисты обратились к председателю МО НПГУ Мирнограда и Покровского района Александру Абрамову. По его словам, протест начался еще во вторник, когда отказались от работы горняки добычного участка шахты «Центральная». Сейчас он распространился на все шахты Мирнограда – «Центральную», «Капитальную» и 5/6. При этом большинство шахтеров прибегают к так называемой «итальянской забастовке» – выходят на работу, но добычу не ведут.

По словам местного лидера НПГУ, шахтерам Мирнограда выплатили только 45% июльской зарплаты. С работниками не промышленной группы за счет реализованной продукции удалось рассчитаться за июль. Поступление средств от государства ожидалось еще на прошлой неделе, но долги по зарплате не начали погашать по сей день."
Kudrjavuy
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