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Що "годує" українську
економіку: експерт назвав джерела...

Що "годує" українську економіку: експерт назвав джерела...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:31

Що "годує" українську економіку: експерт назвав джерела...

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучив економічний експерт Тарас Загородній.

Дивися повний текст Що \"годує\" українську економіку: експерт назвав джерела доходів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:31

а мне кажется что ВВП растёт только из-за инфляции...
Cler
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