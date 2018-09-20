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Що "годує" українську економіку: експерт назвав джерела...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:31
Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучив економічний експерт Тарас Загородній.
Дивися повний текст Що \"годує\" українську економіку: експерт назвав джерела доходів
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Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:31
а мне кажется что ВВП растёт только из-за инфляции...
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Cler
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