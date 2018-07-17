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Берлін пішов у наступ
на орендне житло

Берлін пішов у наступ на орендне житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:54

Берлін пішов у наступ на орендне житло

Пропонуємо до обговорення:
Берлін планує прибрати з ринку подобової оренди якомога більше квартир.

Дивися повний текст Берлін пішов у наступ на орендне житло.
R2
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