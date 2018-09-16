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Податок на нерухомість:
як платять українці

Податок на нерухомість: як платять українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 22:58

Податок на нерухомість: як платять українці

Пропонуємо до обговорення:
Фізичними особами податок сплачується протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Дивися повний текст Податок на нерухомість: як платять українці.
R2
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