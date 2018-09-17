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З 1 грудня запрацюють нові
норми щодо теплоізоляції...

З 1 грудня запрацюють нові норми щодо теплоізоляції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 23:17

З 1 грудня запрацюють нові норми щодо теплоізоляції...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть економити до 15% теплової енергії на ресурсах щороку завдяки впровадженню європейських вимог.

Дивися повний текст З 1 грудня запрацюють нові норми щодо теплоізоляції фасадів - Мінрегіон.
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