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У Венеції заборонять сидіти на землі - випишуть штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 вер, 2018 23:58
Пропонуємо до обговорення:
Мер Венеції Луїджі Бругнаро ініціює нові обмеження для туристів, за порушення яких загрожує штраф від 50 до 500 євро.
Дивися повний текст У Венеції заборонять сидіти на землі - випишуть штраф
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