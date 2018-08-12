Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Дивися повний текст Міністр соцполітики розвіяв популярний міф про субсидії в Україні.
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Додано: Суб 22 вер, 2018 09:02
Міністр соцполітики розвіяв популярний міф про субсидії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр соцполітики розвіяв популярний міф про субсидії в Україні.
Додано: Суб 22 вер, 2018 09:02
Не хтось говорить, а працівники, що оформлюють субсидії.
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