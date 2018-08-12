RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр соцполітики розвіяв
популярний міф про субсидії...

Міністр соцполітики розвіяв популярний міф про субсидії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 09:02

Міністр соцполітики розвіяв популярний міф про субсидії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Дивися повний текст Міністр соцполітики розвіяв популярний міф про субсидії в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 09:02

Тому якщо хтось говорить людям, що потрібно виписуватися, він вводить їх в оману”, – сказав міністр

Не хтось говорить, а працівники, що оформлюють субсидії.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Субсидії-2019: кого позбавлять житлової знижки
R2 » Вів 04 вер, 2018 11:36
5 363
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 вер, 2018 11:22
nik1
На субсидії може знадобитися додатково 7 млрд гривень, -...
R2 » Вів 28 сер, 2018 11:40
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 сер, 2018 11:40
summacut
Правила посилили: у кого заберуть субсидії в 2018 році... 1, 2, 3
R2 » Нед 12 сер, 2018 09:21
23 2261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 сер, 2018 08:15
Провидец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15428)
22.09.2018 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.