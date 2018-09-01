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Середня зарплата на Уолл-стріт
досягла десятирічного...

Середня зарплата на Уолл-стріт досягла десятирічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 12:18

Середня зарплата на Уолл-стріт досягла десятирічного...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році середньорічна зарплата працівників нью-йоркського ринку цінних паперів, включаючи бонуси, зросла на 13% і досягла 422,5 тис. доларів.

Дивися повний текст Середня зарплата на Уолл-стріт досягла десятирічного максимуму.
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 12:19

Час нового кризиса.
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