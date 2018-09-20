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У Києві знову планують підвищити
тарифи на холодну воду

У Києві знову планують підвищити тарифи на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 15:57

У Києві знову планують підвищити тарифи на холодну воду

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві в поточному році може зрости на 17,2%.

Дивися повний текст У Києві знову планують підвищити тарифи на холодну воду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 15:57

раньше в тариф были заложены расходы по поверке счётчиков, которые теперь будут проверять за счёт потребителей, но почему-то тариф на воду не был снижен...
Cler
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