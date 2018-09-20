Тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві в поточному році може зрости на 17,2%.
Дивися повний текст У Києві знову планують підвищити тарифи на холодну воду.
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Додано: Суб 22 вер, 2018 15:57
У Києві знову планують підвищити тарифи на холодну воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві знову планують підвищити тарифи на холодну воду.
Додано: Суб 22 вер, 2018 15:57
раньше в тариф были заложены расходы по поверке счётчиков, которые теперь будут проверять за счёт потребителей, но почему-то тариф на воду не был снижен...
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