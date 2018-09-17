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Місцева влада тримає на депозитах 8,4 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 вер, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада тримає на депозитах 8,4 млрд грн (17% від загальної суми залишків коштів місцевих бюджетів).
Дивися повний текст Місцева влада тримає на депозитах 8,4 млрд грн
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shapo
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