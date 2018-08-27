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Мобільний гаманець Google Pay запущено ще в одній країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 вер, 2018 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Нова послуга дозволить італійцям розплачуватися в магазинах за допомогою Android-смартфона з NFC або смарт-годинника.
Дивися повний текст Мобільний гаманець Google Pay запущено ще в одній країні
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Додано: Суб 22 вер, 2018 17:44
Во, теперь и итальяшек будет Гугл на бабки разводить
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