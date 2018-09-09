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Омелян назвав аеропорти,
які отримають гроші на...

Омелян назвав аеропорти, які отримають гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 17:46

Омелян назвав аеропорти, які отримають гроші на...

Пропонуємо до обговорення:
Це можуть бути аеропорти Дніпра або Запоріжжя, а також аеропорт в Закарпатті.

Дивися повний текст Омелян назвав аеропорти, які отримають гроші на будівництво злітних смуг в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 17:47

рисунки можно нарисовать и главное денег выделить. а полосы могут и подождать, стена же ведь никуда не делась. пусть подождать.
optyma33
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