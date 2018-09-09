Це можуть бути аеропорти Дніпра або Запоріжжя, а також аеропорт в Закарпатті.
Дивися повний текст Омелян назвав аеропорти, які отримають гроші на будівництво злітних смуг в 2019 році.
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Додано: Суб 22 вер, 2018 17:46
Омелян назвав аеропорти, які отримають гроші на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян назвав аеропорти, які отримають гроші на будівництво злітних смуг в 2019 році.
Додано: Суб 22 вер, 2018 17:47
рисунки можно нарисовать и главное денег выделить. а полосы могут и подождать, стена же ведь никуда не делась. пусть подождать.
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