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Китай може перейти на 4-денний робочий тиждень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 вер, 2018 17:55
Пропонуємо до обговорення:
При цьому тривалість робочого дня передбачається збільшити з 8 до 9 годин, повідомляє sinorusfocus.
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