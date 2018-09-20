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Китай може перейти на
4-денний робочий тиждень

Китай може перейти на 4-денний робочий тиждень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 17:55

Китай може перейти на 4-денний робочий тиждень

Пропонуємо до обговорення:
При цьому тривалість робочого дня передбачається збільшити з 8 до 9 годин, повідомляє sinorusfocus.

Дивися повний текст Китай може перейти на 4-денний робочий тиждень.
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