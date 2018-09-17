Українські IT-компанії входять до сотні світових постачальників послуг з аутсорсингу.
Дивися повний текст Обсяг експорту IT-послуг перевищив $3 млрд.
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Додано: Суб 22 вер, 2018 19:14
Обсяг експорту IT-послуг перевищив $3 млрд
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Дивися повний текст Обсяг експорту IT-послуг перевищив $3 млрд.
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