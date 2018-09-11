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Євростат порівняв кількість
вакансій у країнах ЄС...

Євростат порівняв кількість вакансій у країнах ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 21:43

Євростат порівняв кількість вакансій у країнах ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Чехія лідирує за кількістю вакантних місць, порівняно з іншими країнами-членами ЄС.

Дивися повний текст Євростат порівняв кількість вакансій у країнах ЄС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 21:44

Не учтен менталитет населения стран. Например в Португалии больше ищут по знакомству, чем по объявлениям и никто не знает сколько реально свободных мест.
civ
 
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