Чехія лідирує за кількістю вакантних місць, порівняно з іншими країнами-членами ЄС.
Дивися повний текст Євростат порівняв кількість вакансій у країнах ЄС (інфографіка).
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Додано: Суб 22 вер, 2018 21:43
Євростат порівняв кількість вакансій у країнах ЄС...
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Дивися повний текст Євростат порівняв кількість вакансій у країнах ЄС (інфографіка).
Додано: Суб 22 вер, 2018 21:44
Не учтен менталитет населения стран. Например в Португалии больше ищут по знакомству, чем по объявлениям и никто не знает сколько реально свободных мест.
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