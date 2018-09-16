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Дослідження: співробітники
компанії можуть бути вдвічі...

Дослідження: співробітники компанії можуть бути вдвічі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 07:14

Дослідження: співробітники компанії можуть бути вдвічі...

Пропонуємо до обговорення:
За першу половину 2018 року 65% випадків витоку даних сталися через власних співробітників компаній. Такого висновку дійшли аналітики компанії InfoWatch.

Дивися повний текст Дослідження: співробітники компанії можуть бути вдвічі небезпечнішими від хакерів.
R2
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