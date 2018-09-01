Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Самокеровані автомобілі не справляються з поганою погодою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 вер, 2018 07:51
Самокеровані автомобілі не справляються з поганою погодою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Самокеровані автомобілі не справляються з поганою погодою.
Додано: Нед 23 вер, 2018 07:51
А як щодо ремонтів дороги, де затор, повно тимчасових знаків, фішок, там і людям важко зрозуміти, куди їхати, як об'їхати.
|