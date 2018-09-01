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Самокеровані автомобілі не
справляються з поганою погодою

Самокеровані автомобілі не справляються з поганою погодою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 07:51

Самокеровані автомобілі не справляються з поганою погодою

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Самокеровані автомобілі не справляються з поганою погодою.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 07:51

А як щодо ремонтів дороги, де затор, повно тимчасових знаків, фішок, там і людям важко зрозуміти, куди їхати, як об'їхати.
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