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На що українці витрачають гроші - Держстат (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 вер, 2018 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Більшу частину зароблених грошей українці витрачають на їжу та комунальні послуги.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 09:24
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