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На що українці витрачають
гроші - Держстат (інфографіка)

На що українці витрачають гроші - Держстат (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 09:23

На що українці витрачають гроші - Держстат (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Більшу частину зароблених грошей українці витрачають на їжу та комунальні послуги.

Дивися повний текст На що українці витрачають гроші - Держстат (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 09:24

Інфографіку в московії робили?
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