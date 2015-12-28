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55% всіх біткоїнів знаходяться
на декількох гаманцях —...

55% всіх біткоїнів знаходяться на декількох гаманцях —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 10:43

55% всіх біткоїнів знаходяться на декількох гаманцях —...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 55% всіх біткоїнів знаходяться на гаманцях із залишком понад 200 біткоїнів.

Дивися повний текст 55% всіх біткоїнів знаходяться на декількох гаманцях — дослідження.
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