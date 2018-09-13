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Яку мінімальну зарплату отримують в Україні та інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 вер, 2018 12:05
Пропонуємо до обговорення:
В даний момент мінімальна заробітна плата в Україні становить 3723 гривні.
Дивися повний текст Яку мінімальну зарплату отримують в Україні та інших пострадянських країнах
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Додано: Нед 23 вер, 2018 12:06
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Суб 22 вер, 2018 10:25
otg