RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яку мінімальну зарплату
отримують в Україні та інших...

Яку мінімальну зарплату отримують в Україні та інших...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 12:05

Яку мінімальну зарплату отримують в Україні та інших...

Пропонуємо до обговорення:
В даний момент мінімальна заробітна плата в Україні становить 3723 гривні.

Дивися повний текст Яку мінімальну зарплату отримують в Україні та інших пострадянських країнах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84661
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 12:06

Ну в нас не все так погано...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні у 80% безробітних вища освіта 1, 2
R2 » Суб 22 вер, 2018 14:05
11 380
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 вер, 2018 12:30
trololo
IT-індустрія дає понад 3% ВВП Україні - Гройсман
R2 » Чет 13 вер, 2018 22:31
5 177
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 17:44
optyma33
В Україні збільшився рівень бідності 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 16 вер, 2018 11:48
32 1775
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 10:25
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.