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Скільки платять європейці за
дороги: названо актуальні...

Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 14:43

Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні...

Пропонуємо до обговорення:
Через кілька років в Україні з'являться платні дороги

Дивися повний текст Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні ціни та форми оплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 14:43

Почему нет данных по ближайшим соседям Польша,Германия?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 15:36

  sena_2008atp написав:Почему нет данных по ближайшим соседям Польша,Германия?

Там бесплатно
safonovstanislav
 
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