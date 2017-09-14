Через кілька років в Україні з'являться платні дороги
Дивися повний текст Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні ціни та форми оплати.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 14:43
Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять європейці за дороги: названо актуальні ціни та форми оплати.
Додано: Нед 23 вер, 2018 15:36
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