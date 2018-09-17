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Україна опинилась на 88-му
місці глобального рейтингу...

Україна опинилась на 88-му місці глобального рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 14:51

Україна опинилась на 88-му місці глобального рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
В оприлюдненому ООН міжнародному рейтингу індексу людського розвитку Німеччина посіла 5-е місце.

Дивися повний текст Україна опинилась на 88-му місці глобального рейтингу індексу людського розвитку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 14:51

Вот эти показатели нужно озвучивать на ежегодных отчетах о "достижениях".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 15:11

А свистели что Украина недалеко от африканских стран.
Нигеру до Украины еще пыхтеть и пыхтеть, как до Китая раком.
:)
Yura_Gag
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