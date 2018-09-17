В оприлюдненому ООН міжнародному рейтингу індексу людського розвитку Німеччина посіла 5-е місце.
Дивися повний текст Україна опинилась на 88-му місці глобального рейтингу індексу людського розвитку.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 14:51
Україна опинилась на 88-му місці глобального рейтингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна опинилась на 88-му місці глобального рейтингу індексу людського розвитку.
Додано: Нед 23 вер, 2018 14:51
Вот эти показатели нужно озвучивать на ежегодных отчетах о "достижениях".
Додано: Нед 23 вер, 2018 15:11
А свистели что Украина недалеко от африканских стран.
Нигеру до Украины еще пыхтеть и пыхтеть, как до Китая раком.
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