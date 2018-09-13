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В злиднях живе близько 10%
населення планети - Світовий банк

В злиднях живе близько 10% населення планети - Світовий банк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 17:09

В злиднях живе близько 10% населення планети - Світовий банк

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в прес-релізі Світового банку (СБ).

Дивися повний текст В злиднях живе близько 10% населення планети - Світовий банк.
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