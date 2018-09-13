Про це повідомляється в прес-релізі Світового банку (СБ).
Дивися повний текст В злиднях живе близько 10% населення планети - Світовий банк.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 17:09
В злиднях живе близько 10% населення планети - Світовий банк
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Дивися повний текст В злиднях живе близько 10% населення планети - Світовий банк.
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