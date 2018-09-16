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Українці готуються
до падіння гривні

Українці готуються до падіння гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 17:13

Українці готуються до падіння гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine.

Дивися повний текст Українці готуються до падіння гривні.
R2
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