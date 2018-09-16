Про це свідчать дані дослідження споживчих настроїв українців, проведеного GfK Ukraine.
Дивися повний текст Українці готуються до падіння гривні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 17:13
Українці готуються до падіння гривні
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Дивися повний текст Українці готуються до падіння гривні.
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