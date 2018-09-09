Ймовірність світової економічної кризи у 2019-2020 роках дуже велика
Дивися повний текст Як розпочнеться нова світова економічна криза - експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 17:17
Як розпочнеться нова світова економічна криза - експерт
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Дивися повний текст Як розпочнеться нова світова економічна криза - експерт.
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