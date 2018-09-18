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S&P прогнозувала ціни на
нафту на 2019-2020 рр.

S&P прогнозувала ціни на нафту на 2019-2020 рр.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 18:43

S&P прогнозувала ціни на нафту на 2019-2020 рр.

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор напрямку "Корпоративні рейтинги" S&P Олександр Грязнов.

Дивися повний текст S&P прогнозувала ціни на нафту на 2019-2020 рр..
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 18:44

Клованы. Готовьтесь к гиперинфляции, доигрались с таким гос. долгом и таким раздуванием фонды.
val1963766
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