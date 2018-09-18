Про це повідомив директор напрямку "Корпоративні рейтинги" S&P Олександр Грязнов.
Дивися повний текст S&P прогнозувала ціни на нафту на 2019-2020 рр..
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Додано: Нед 23 вер, 2018 18:43
S&P прогнозувала ціни на нафту на 2019-2020 рр.
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Дивися повний текст S&P прогнозувала ціни на нафту на 2019-2020 рр..
Додано: Нед 23 вер, 2018 18:44
Клованы. Готовьтесь к гиперинфляции, доигрались с таким гос. долгом и таким раздуванием фонды.
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