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Мікроплатежі в XRP тепер доступні на YouTube і Twitch
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 вер, 2018 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Нова платформа, створена колишнім технічним директором Ripple, тепер інтегрувалася з YouTube і Twitch, що дозволяє творцям контенту приймати XRP.
Дивися повний текст Мікроплатежі в XRP тепер доступні на YouTube і Twitch
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