Про це пише Bloomberg.
Дивися повний текст Інвестори почали повертатися в активи країн, що розвиваються — Bloomberg.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 18:45
Інвестори почали повертатися в активи країн, що...
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Дивися повний текст Інвестори почали повертатися в активи країн, що розвиваються — Bloomberg.
Додано: Нед 23 вер, 2018 18:45
Вернутся в рашку? От инвесторы, и где же санкции? Клованы! Будапештский меморандум поххрили, санкции пох..рили, бабло решает все. Пока путинские ядерные бомбы не посыпятся на Вашингтон, ничего не изменится.
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