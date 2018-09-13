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Інвестори почали повертатися
в активи країн, що...

Інвестори почали повертатися в активи країн, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 18:45

Інвестори почали повертатися в активи країн, що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Bloomberg.

Дивися повний текст Інвестори почали повертатися в активи країн, що розвиваються — Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 18:45

Вернутся в рашку? От инвесторы, и где же санкции? Клованы! Будапештский меморандум поххрили, санкции пох..рили, бабло решает все. Пока путинские ядерные бомбы не посыпятся на Вашингтон, ничего не изменится.
val1963766
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