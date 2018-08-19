Cтартап Xiaomi Runmi Technology представив "розумну" куртку. Вона має функцію контролю температури.
Дивися повний текст Xiaomi розробила \"розумну\" куртку.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 06:24
Xiaomi розробила "розумну" куртку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Xiaomi розробила \"розумну\" куртку.
Додано: Пон 24 вер, 2018 06:24
Спасибо! Дожились!!!
Теперь ещё и куртку заряжать!
"Кумэ, пойдем на пиво!
- неее. Ну могу(( куртка на зарядке ...
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