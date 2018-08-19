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Xiaomi розробила
"розумну" куртку

Xiaomi розробила "розумну" куртку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 06:24

Xiaomi розробила "розумну" куртку

Пропонуємо до обговорення:
Cтартап Xiaomi Runmi Technology представив "розумну" куртку. Вона має функцію контролю температури.

Дивися повний текст Xiaomi розробила \"розумну\" куртку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 06:24

Спасибо! Дожились!!!
Теперь ещё и куртку заряжать!
"Кумэ, пойдем на пиво!
- неее. Ну могу(( куртка на зарядке ...
vvgaudykov
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