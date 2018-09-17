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Україна вийшла на 17 місце
в міжнародному рейтингу...

Україна вийшла на 17 місце в міжнародному рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 07:52

Україна вийшла на 17 місце в міжнародному рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла 17 сходинку в оновленому рейтингу Open Data Barometer за 2017 рік.

Дивися повний текст Україна вийшла на 17 місце в міжнародному рейтингу відкритості даних (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 07:52

Вітаю всіх, хто лупає цю скелю.
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