Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 08:08
З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій.
Додано: Пон 24 вер, 2018 08:08
Якраз напередодні президентських перегонів. Не треба бути великим аналітиком, щоб спрогнозувати виток інфляції після виборів. Більше грошей в гаманцях - вище ціни.
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