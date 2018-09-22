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З 1 березня в Україні
проведуть індексацію пенсій

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 08:08

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 08:08

Якраз напередодні президентських перегонів. Не треба бути великим аналітиком, щоб спрогнозувати виток інфляції після виборів. Більше грошей в гаманцях - вище ціни.
МнеБыЭто
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