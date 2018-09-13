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Уряд хоче збільшити
інвестиції у вугільну галузь

Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 08:29

Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь

Пропонуємо до обговорення:
У проекті бюджету на 2019 рік передбачено збільшення частки інвестиційних витрат у загальних витратах на вугільну галузь.

Дивися повний текст Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 08:29

дотації збитковим державним шахтам

Я вже нічого не розумію, як шахти можуть бути збитковими, якщо ми імпортуємо вугілля? Собівартість видобутку у нас вище, ніж вартість імпортного вугілля?
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 08:42

  0mage0 написав:
дотації збитковим державним шахтам

Я вже нічого не розумію, як шахти можуть бути збитковими, якщо ми імпортуємо вугілля? Собівартість видобутку у нас вище, ніж вартість імпортного вугілля?

а так и "збиткови" как на убыточных шахтах все управление на ох... машинах ездит а директор живет как владелец успешного многомиллионного бизнеса.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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