У проекті бюджету на 2019 рік передбачено збільшення частки інвестиційних витрат у загальних витратах на вугільну галузь.
Дивися повний текст Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 08:29
Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь.
Додано: Пон 24 вер, 2018 08:29
Я вже нічого не розумію, як шахти можуть бути збитковими, якщо ми імпортуємо вугілля? Собівартість видобутку у нас вище, ніж вартість імпортного вугілля?
Додано: Пон 24 вер, 2018 08:42
а так и "збиткови" как на убыточных шахтах все управление на ох... машинах ездит а директор живет как владелец успешного многомиллионного бизнеса.
ДС мне друг, но истина дороже
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