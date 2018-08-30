Про це повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Мінрегіон може дозволити вбудовані початкові школи.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 09:11
Мінрегіон може дозволити вбудовані початкові школи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон може дозволити вбудовані початкові школи.
Додано: Пон 24 вер, 2018 09:12
А что, уже в Украине не хватает места под нормальные человеческие школы?
Вторая страна в Европе по площади! Количество населения - кот наплакал.
Виталя, возьмись за голову, не жди пока мы начнем выходить и просто физически останавливать тот беспредел, который творится сейчас на Позняках, да и во всем городе.
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