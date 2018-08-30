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Мінрегіон може дозволити
вбудовані початкові школи

Мінрегіон може дозволити вбудовані початкові школи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 09:11

Мінрегіон може дозволити вбудовані початкові школи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Мінрегіон може дозволити вбудовані початкові школи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 09:12

А что, уже в Украине не хватает места под нормальные человеческие школы?
Вторая страна в Европе по площади! Количество населения - кот наплакал.
Виталя, возьмись за голову, не жди пока мы начнем выходить и просто физически останавливать тот беспредел, который творится сейчас на Позняках, да и во всем городе.
Rainbow
 
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