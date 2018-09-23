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Україна щорічно недоотримує
до 750 мільйонів євро...

Україна щорічно недоотримує до 750 мільйонів євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 09:16

Україна щорічно недоотримує до 750 мільйонів євро...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно Україна втрачає до 750 мільйонів євро податків через наявні схеми ухилення від їх сплати.

Дивися повний текст Україна щорічно недоотримує до 750 мільйонів євро податків через \"схеми\" - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 09:16

Це вам і платіжний дефіцит, і низький курс гривні...
Cris
 
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