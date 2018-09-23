Щорічно Україна втрачає до 750 мільйонів євро податків через наявні схеми ухилення від їх сплати.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 09:16
Україна щорічно недоотримує до 750 мільйонів євро...
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Дивися повний текст Україна щорічно недоотримує до 750 мільйонів євро податків через \"схеми\" - ЗМІ.
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