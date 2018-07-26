Компанія Bitfury Group заявила, що розробила новий, більш ефективний чіп для майнінгу біткойна.
Дивися повний текст Розробили нове покоління ASIC-ів для майнінгу біткойнів.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 10:14
Розробили нове покоління ASIC-ів для майнінгу біткойнів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розробили нове покоління ASIC-ів для майнінгу біткойнів.
Додано: Пон 24 вер, 2018 10:15
Статья сделана некомпетентными личностями))) до боли разрывающим мой живот от хохота ошибками в метриках)))
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