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Розробили нове покоління
ASIC-ів для майнінгу біткойнів

Розробили нове покоління ASIC-ів для майнінгу біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:14

Розробили нове покоління ASIC-ів для майнінгу біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Bitfury Group заявила, що розробила новий, більш ефективний чіп для майнінгу біткойна.

Дивися повний текст Розробили нове покоління ASIC-ів для майнінгу біткойнів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:15

Статья сделана некомпетентными личностями))) до боли разрывающим мой живот от хохота ошибками в метриках)))
unnamedfree
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