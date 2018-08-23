Йдеться про заборону на розрахунки всередині країни в доларах.
Дивися повний текст У Білорусі заборонять іноземну валюту.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 10:33
У Білорусі заборонять іноземну валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Білорусі заборонять іноземну валюту.
Додано: Пон 24 вер, 2018 10:44
Интересный вывод.
По моему как раз наоборот - это свидетельствует об известной экономической независимости внутреннего рынка.
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 24 вер, 2018 10:54
Re: У Білорусі заборонять іноземну валюту
А что, там до сих пор можно было? У нас уже давным давно расчеты в валюте незаконны.
Да ничего собственно особенного не произошло.
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:14
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:58
эта маленькая "венесуэлочка" не имея выходов к морям, прохладный климат, маленькую территорию, генерирует в 2,5 раз больше ВВП на душу населения, чем в Украине. Еще лучше, текст перечитайте: запрещают использовать валюту в договорах и ценниках. Я с этим сталкивался - международный концерн, производящий продукцию на территории Беларуси, выставляет местному контрагенту счет в евро, и в зависимости от даты оплаты идет корректировка. Вам бы только ляпнуть абы шо
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