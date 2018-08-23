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У Білорусі заборонять
іноземну валюту

У Білорусі заборонять іноземну валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:33

У Білорусі заборонять іноземну валюту

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про заборону на розрахунки всередині країни в доларах.

Дивися повний текст У Білорусі заборонять іноземну валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:33

Значит дело там худо.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:44

  LuckyG написав:Значит дело там худо.

Интересный вывод.
По моему как раз наоборот - это свидетельствует об известной экономической независимости внутреннего рынка.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:54

Re: У Білорусі заборонять іноземну валюту

А что, там до сих пор можно было? У нас уже давным давно расчеты в валюте незаконны.
  LuckyG написав:Значит дело там худо.

Да ничего собственно особенного не произошло.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:54

Так у нас давно так, але тільки формально...
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:14

  Faceless написав:У нас уже давным давно расчеты в валюте незаконны.

Да-да, вот только наше государство не знает о незаконности, иначе, почему тогда довольно много внутригосударственных акцизов у нас в евро, а не в гривне?
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:33

будет и в центре Европы своя маленькая Венесуэлочка))
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:58

  redmax11 написав:будет и в центре Европы своя маленькая Венесуэлочка))

эта маленькая "венесуэлочка" не имея выходов к морям, прохладный климат, маленькую территорию, генерирует в 2,5 раз больше ВВП на душу населения, чем в Украине. Еще лучше, текст перечитайте: запрещают использовать валюту в договорах и ценниках. Я с этим сталкивался - международный концерн, производящий продукцию на территории Беларуси, выставляет местному контрагенту счет в евро, и в зависимости от даты оплаты идет корректировка. Вам бы только ляпнуть абы шо
sequence
 
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