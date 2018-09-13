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Країни ОПЕК виступили проти зниження цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 вер, 2018 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Країни, що входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять в об'єднання, виступили із заявою, в якій не підтримали зниження цін на нафту.
Дивися повний текст Країни ОПЕК виступили проти зниження цін на нафту
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Додано: Пон 24 вер, 2018 10:53
Ха-ха, ну звісно ж вони виступили за підвищення цін, це ж їх прибутки.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:24
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