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Країни ОПЕК виступили проти
зниження цін на нафту

Країни ОПЕК виступили проти зниження цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 10:53

Країни ОПЕК виступили проти зниження цін на нафту

Пропонуємо до обговорення:
Країни, що входять в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять в об'єднання, виступили із заявою, в якій не підтримали зниження цін на нафту.

Дивися повний текст Країни ОПЕК виступили проти зниження цін на нафту.
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Ха-ха, ну звісно ж вони виступили за підвищення цін, це ж їх прибутки.
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