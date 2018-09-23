Білоруська компанія Будівельно-монтажний трест №8 виграла тендер на поточний середній ремонт автодороги М-05 Київ - Одеса 695 млн грн.
Дивися повний текст Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Україні.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:03
Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Україні.
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:03
Ну что за чушь... белорусы приехали ради прибыли в 1млн при подряде почти 700млн... да если они вчистую 15 - 30 процентов не заработают то нечего им тут делать... развод для наивных
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:09
Re: Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Укр
алилуйа! может хоть кто-то по человечески сделает под Уманью участок - там трясучка невероятная и правая полоса с наплывами.
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:21
не хватает своих рабочих, это очевидно. Изза этого и недоосвоение многими областями дорожного фонда. Хотя таких рашкиных подпевал как белорусы надо звать в последнюю очередь
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:38
Так их никто и не звал, они выйграли тендер. Новое для вас слово? Согласен, лучше ждать хорошего американского илонмаского Гиперлупа, а пока ждешь, облетать ямы на патриотеческом (обязательно жовто-блакитном) ковре самолете.
имхо
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