RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Білоруси виграли рекордний
тендер на ремонт дороги в Україні

Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:03

Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Білоруська компанія Будівельно-монтажний трест №8 виграла тендер на поточний середній ремонт автодороги М-05 Київ - Одеса 695 млн грн.

Дивися повний текст Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84679
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:03

Ну что за чушь... белорусы приехали ради прибыли в 1млн при подряде почти 700млн... да если они вчистую 15 - 30 процентов не заработают то нечего им тут делать... развод для наивных
dneprvitaliy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:09

Re: Білоруси виграли рекордний тендер на ремонт дороги в Укр

алилуйа! может хоть кто-то по человечески сделает под Уманью участок - там трясучка невероятная и правая полоса с наплывами.
sequence
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 29.12.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:21

не хватает своих рабочих, это очевидно. Изза этого и недоосвоение многими областями дорожного фонда. Хотя таких рашкиных подпевал как белорусы надо звать в последнюю очередь
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:38

  redmax11 написав:Хотя таких рашкиных подпевал как белорусы надо звать в последнюю очередь

Так их никто и не звал, они выйграли тендер. Новое для вас слово? Согласен, лучше ждать хорошего американского илонмаского Гиперлупа, а пока ждешь, облетать ямы на патриотеческом (обязательно жовто-блакитном) ковре самолете.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 634
З нами з: 07.06.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, cannabis_ua, safonovstanislav і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яку мінімальну зарплату отримують в Україні та інших... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 23 вер, 2018 12:05
32 1223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 11:25
galex
В Україні злетять тарифи на комуналку: хто не відчує різниці
R2 » П'ят 21 вер, 2018 13:40
9 552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 10:58
sal
З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій
R2 » Пон 24 вер, 2018 08:08
5 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 10:28
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1560)
24.09.2018 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.