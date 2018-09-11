Забудова в стилі «урбаністичні джунглі» повинна канути в небуття.
Дивися повний текст Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:20
Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми.
Додано: Пон 24 вер, 2018 11:56
"Забороняється проектувати парковки на тротуарах і на дорогах. Зокрема, не можна розміщувати паркінги на території житлових комплексів, як альтернатива пропонується будувати підземні гаражі чи відкриті майданчики на відстані 300 – 500 м від будинку."
А хто їх проектував? Були гостьові стоянки для автомобілей всередені комплексу - що також є не зовсім гарно.
А альтернатива - це не обов'язкова норма. Потрібно було зобов'язати забудовників будувати паркінги в залежності від кількості квартир.
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:01
Вонь насчет чего?
Застройщики "с головой" эти нормы и так выполняли. Особенно после скандальных строек в центре столицы, когда даже люди с деньгами отказывались покупать новострой, который портит общий вид города.
Особо ничего нового не придумали.
Лучше бы прописали требования о нормах при утеплении, звукоизоляции, гидроизоляции, коммуникациям.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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