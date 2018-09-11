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Ігор Черненко: що змінюють
нові Державні будівельні норми

Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:20

Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми

Пропонуємо до обговорення:
Забудова в стилі «урбаністичні джунглі» повинна канути в небуття.

Дивися повний текст Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:20

очень правильно. Конечно будет "вонь". Но через нее надо пройти.
arvid
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 11:56

"Забороняється проектувати парковки на тротуарах і на дорогах. Зокрема, не можна розміщувати паркінги на території житлових комплексів, як альтернатива пропонується будувати підземні гаражі чи відкриті майданчики на відстані 300 – 500 м від будинку."
А хто їх проектував? Були гостьові стоянки для автомобілей всередені комплексу - що також є не зовсім гарно.
А альтернатива - це не обов'язкова норма. Потрібно було зобов'язати забудовників будувати паркінги в залежності від кількості квартир.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:01

  arvid написав:очень правильно. Конечно будет "вонь". Но через нее надо пройти.

Вонь насчет чего?
Застройщики "с головой" эти нормы и так выполняли. Особенно после скандальных строек в центре столицы, когда даже люди с деньгами отказывались покупать новострой, который портит общий вид города.
Особо ничего нового не придумали.
Лучше бы прописали требования о нормах при утеплении, звукоизоляции, гидроизоляции, коммуникациям.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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