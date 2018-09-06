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Путін заявив про готовність профінансувати "Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін готовий повністю фінансувати спорудження газопроводу "Північний потік-2" за рахунок Росії в тому випадку, якщо США введуть санкції проти учасників консорціуму, що реалізують цей проект.
Дивися повний текст Путін заявив про готовність профінансувати \"Північний потік-2\" у разі санкцій США
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:23
если строительство еще одной трубы предотвратить нельзя, то нахлобучить ее финансирование на шеи пенсионеров, голосующих за путина - сам Бог велел. А там глядишь, и на войну денег поубавится
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redmax11
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:27
redmax11 написав:
если строительство еще одной трубы предотвратить нельзя, то нахлобучить ее финансирование на шеи пенсионеров, голосующих за путина - сам Бог велел. А там глядишь, и на войну денег поубавится
Деньги в России есть - бюджет 17-го года по доходам 15,2 трлн, 18-го - около 19,5 трлн. Плюс 60+ млрд. долларов в эквиваленте. И при нефти 80 и долларе 66-70 ситуация не сильно измениться в ближайшие пару лет.
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Волгарь
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:38
Волгарь написав: redmax11 написав:
если строительство еще одной трубы предотвратить нельзя, то нахлобучить ее финансирование на шеи пенсионеров, голосующих за путина - сам Бог велел. А там глядишь, и на войну денег поубавится
Деньги в России есть - бюджет 17-го года по доходам 15,2 трлн, 18-го - около 19,5 трлн. Плюс 60+ млрд. долларов в эквиваленте. И при нефти 80 и долларе 66-70 ситуация не сильно измениться в ближайшие пару лет.
Если деньги есть, зачем повышать НДС и пенсионный возраст? Чтобы ещё больше было?
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Faceless
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Додано: Пон 24 вер, 2018 11:55
Faceless написав: Волгарь написав: redmax11 написав:
если строительство еще одной трубы предотвратить нельзя, то нахлобучить ее финансирование на шеи пенсионеров, голосующих за путина - сам Бог велел. А там глядишь, и на войну денег поубавится
Деньги в России есть - бюджет 17-го года по доходам 15,2 трлн, 18-го - около 19,5 трлн. Плюс 60+ млрд. долларов в эквиваленте. И при нефти 80 и долларе 66-70 ситуация не сильно измениться в ближайшие пару лет.
Если деньги есть, зачем повышать НДС и пенсионный возраст? Чтобы ещё больше было?
Пенсионный возраст нужно было повысить еще лет 10 назад - вопрос перезрел.
НДС - для страны, ведущей войну против всего евроатлантического сообщества вместе взятого, вопрос резервов (т.е. денег)имеет первостепенное значение. За счет НДС цены вырастут на 1,67%, в бюджет поступит дополнительные 800 млрд. Кстати, на Украине НДС вроде 20%, и это никаких протестов не вызывает.
Как и подоходный налог в 18% против 13% в РФ
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Волгарь
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