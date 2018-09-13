Росія протягом січня-липня 2018 року імпортувала у Львівську область товарів на $135 млн, що на 597,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Дивися повний текст Імпорт російських товарів до Львівської області зріс майже на 600%.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 12:08
Імпорт російських товарів до Львівської області зріс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт російських товарів до Львівської області зріс майже на 600%.
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:08
позвоню знакомой - руководителю самого крупного налогоплательщика Львовской области, чтобы исправила ситуацию, а то она из идейных соображений была против экспорта в Россию :)
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:17
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами
Январь-июль 2018г. млн. долларов США
Украина 8 249
Январь-июль 2017г. млн. долларов США
Украина 6 662
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