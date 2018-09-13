RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Імпорт російських товарів до
Львівської області зріс...

Імпорт російських товарів до Львівської області зріс...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:08

Імпорт російських товарів до Львівської області зріс...

Пропонуємо до обговорення:
Росія протягом січня-липня 2018 року імпортувала у Львівську область товарів на $135 млн, що на 597,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дивися повний текст Імпорт російських товарів до Львівської області зріс майже на 600%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84683
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:08

позвоню знакомой - руководителю самого крупного налогоплательщика Львовской области, чтобы исправила ситуацию, а то она из идейных соображений была против экспорта в Россию :)
sequence
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 29.12.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:17

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами
Январь-июль 2018г. млн. долларов США
Украина 8 249
Январь-июль 2017г. млн. долларов США
Украина 6 662
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 01/184.htm
Волгарь
 
Повідомлень: 5399
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефіцит бюджету США в серпні зріс удвічі
R2 » Суб 15 вер, 2018 06:51
6 284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 14:53
vladus17
Нацбанк назвав наслідки арешту акцій російських банків
R2 » Чет 13 вер, 2018 19:24
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 19:24
redmax11
Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини -...
R2 » Сер 12 вер, 2018 10:03
4 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 17:07
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.