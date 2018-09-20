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Нафта дорожчає: Росія і Саудівська Аравія відмовилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Лідер Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Саудівська Аравія і її найбільший союзник з видобутку нафти поза групою – Росія – виключили негайне додаткове збільшення обсягу видобутку нафти.
Дивися повний текст Нафта дорожчає: Росія і Саудівська Аравія відмовилися виконати вимогу Трампа
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Додано: Пон 24 вер, 2018 12:51
и это хорошо. Последняя лебединая песня петрократий. Теперь уже сдерживать рост зеленых технологий нечему
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